V Žalcu predstavili nov atraktiven turistični projekt

V Žalcu so pred kratkim otvorili novo pešpot Od hmelja do piva, ob tem pa predstavili nov inovativni digitalni projekt Zvari svoje pivo, skozi katerega bodo obiskovalci spoznavali bogato dediščino hmeljarstva in pivovarstva v Spodnji Savinjski dolini in se ob tem še zabavali.

Digitalno doživetje so predstavili v Ekomuzeju hmeljarstva in pivovarstva Slovenije, zasnovano pa je tako, da se lahko obiskovalci preko interaktivnih zaslonov preizkusijo v ustvarjanju svojega piva; izberejo želene okuse in vrsto piva, na interaktivni projekciji sledijo postopku varjenja ter ob tem spoznajo ključne korake v pivovarstvu. Na podlagi svojih odločitev nato pridobijo personalizirano etiketo za steklenico s svojim pivom, ki jo lahko odnesejo domov. (MH)