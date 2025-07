V Žalcu obeležili rojstni dan Rista Savina

Na predvečer rojstnega dne skladatelja Friderika Širce – Rista Savina so v Žalcu, v sklopu tradicionalnega Savinovega dne, obudili spomin na omenjenega žalskega skladatelja. V žalskem kulturnem domu so pripravili koncert slovenskih samospevov, poimenovan Zven čopiča, sled glasu, s poudarkom na delih Rista Savina in njegovih sodobnikov. Koncert so povezali s slikarsko razstavo umetniškega dua Zasanjani, ki ga sestavljata Barbara Verhovnik in Janina Klemenčič. Na koncertu pa so nastopili domačin, baritonist Lovro Korošec, pianistka Barbara Verhovnik, čelistka Bruna Šestić ter kitaristka Jagoda Świdzińska. Dan za tem so, kot veleva tradicija, za vse obiskovalce omogočili tudi brezplačen ogled zbirk v Savinovi hiši. Foto: Tone Tavčer | FB stran ZKŠT Žalec.