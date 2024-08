V vročem avgustu je na Treh kraljih še bolj prijetno

V vročem avgustu marsikdo poišče nekoliko prijetnejše temperature na Bistriškem Pohorju. V zadnjem letu so ponudbo na Treh kraljih še popestrili. Razlogov za obisk je veliko …

Tu so izhodišča za številne pešpoti za obisk naravnih in kulturnih znamenitosti Treh kraljev. Prav tako so urejene številne kolesarske poti. Med novostmi omenimo možnost izposoje električnih koles za vožnjo po Pohorju, trenutno jih imajo na voljo enajst. Direktor Aleš Juhart pa naniza še vrsto doživetij: povabi na panoramsko vožnjo z novo štirisedežnico Veliki vrh. Uredili so tudi lokostrelski poligon s 24 tarčami! Na voljo je Bike park Trije kralji, s tremi progami. Dve sta primerni za začetnike s številnimi zavoji, pump track sekcijami po gozdu in smučišču ter ena srednje zahtevna s številnimi skoki. Plezanja vešči se lahko podajo na plezalne stene na Velikem vrhu. Na voljo sta boulder stena in visoka plezalna stena. V hotelu Jakec pa je vse leto na voljo tudi bowling, wellnes ter seveda kulinarika.

Na Tri kralje s poletnim avtobusom

Tudi to poletje Slovensko Bistrico in Pohorje povezuje poletni avtobus. Namenjen je tako domačinom kot obiskovalcem. Vozi vsako soboto in nedeljo na relaciji med Slovensko Bistrico in Tremi kralji. Odhod iz Slovenske Bistrice je ob 9. uri, odhod s Treh kraljev pa ob 18. uri.

Lovrenčevo žegnanje

Minulo soboto so organizirali tradicionalni Jakčev pohod na Tri kralje iz Slovenske Bistrice. V nedeljo pa je na Treh kraljih potekalo Lovrenčevo žegnanje. Tradicionalna prireditev privabi številne obiskovalce od blizu in daleč. Začeli so s sveto mašo in žegnanjem mopedov. Nato pa so zakurili ogenj in kuhali dobrodelne kotličke. Izkupiček so tokrat namenili Prostovoljnemu gasilskemu društvu Kebelj. Skozi pester program je obiskovalce vodil gasilec Sašo.

S prireditvijo so obenem obeležili 25-letnico delovanja Pohorskih Jakcev na Treh kraljih. (B. P.)