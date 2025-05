V Vrholah pri Laporju zaživela Bionska zdravilna vas

V letošnjem maju je v Vrholah pri Laporju, nedaleč od Slovenske Bistrice, oživela Bionska zdravilna vas – novo glamping naselje z desetimi unikatnimi hiškami iz naravnih materialov. Lokacija ponuja umirjeno, zeleno in samooskrbno okolje. Obiskovalcem pa so na voljo tudi različne metode sprostitve in osebnostnega razvoja, kot so slikanje aure, kristaloterapija in energetske točke ob potoku.

»Ne gre zgolj za turistično nastanitev. Ponuja dosti več,« pojasnjuje dr. Anja Kostevšek, idejna snovalka vasi, doma s Pragerskega. V Bionski zdravilni vasi uresničuje svojo vizijo duhovne vasi z naravnimi zgradbami in trajnostnim življenjem ter združuje znanstveno znanje z duhovnim raziskovanjem.

1 od 8

Naravna arhitektura in duhovna postavitev

Bionsko zdravilno vas sestavlja deset hišk iz naravnih materialov, postavljenih po načelih svete geometrije in kabale, kar naj bi obiskovalcem omogočalo energetsko ravnovesje in duhovno obnovo.

Posebna pozornost je namenjena tako imenovani Bionski Fibonacci mobilni hiški, ki temelji na svetih geometrijskih razmerjih in oblikah iz narave. »Bionika pomeni posnemanje naravnih rešitev za optimiziranje tehničnih problemov. Narava skozi evolucijo je dokazala, da je najboljši rešitelj vseh izzivov. Tloris hiške posnema obliko školjke Nautilusa, ki je zgrajena po sledenju Fibonaccijevega zaporedja, za izboljšanje prostorskih, materialnih in energetskih parametrov ter ambientalnih pogojev bivanja,« pojasnjuje dr. Kostevšek.

Fibonacci hiška – bionska inovacija s patentom

Hiške so narejene iz lokalnega lesa smreke, strehe pa iz trstike. Zasnovane so za energetsko učinkovitost in minimalen vpliv na okolje. Fibonacci mobilna hiška je bionska inovacija, za katero so tudi pridobili patent s strani Urada za intelektualno lastnino.

Nabor duhovnih in sprostitvenih aktivnosti

Poleg nastanitve Bionska zdravilna vas ponuja tudi različne duhovne in sprostitvene aktivnosti. Obiskovalci se lahko udeležijo slikanja aure s pomočjo Kirlianove kamere, ki naj bi razkrila energijske blokade in vplive na energetsko telo. Na voljo je tudi Čakra pot, speljana ob potoku v gozdu, kjer so označene energetske točke za sprostitev in nabiranje energije. Poleg tega ponujajo kristaloterapijo in druge oblike duhovnega raziskovanja.

Trajnostni pristop in samooskrba

Naselje je zasnovano z mislijo na trajnostni razvoj in samooskrbo. Ob hiškah so njive za pridelavo zelenjave, dva ribnika in potok, ki skupaj ustvarjajo raznolike ekosisteme. Recepcija naselja služi tudi kot galerija, kjer so razstavljena umetniška dela, v prihodnosti pa načrtujejo tudi umetniške kolonije in razstave.

Vizija ustanoviteljice

Za projektom stoji Anja Kostevšek, ki je po končani Ekonomsko-poslovni fakulteti zaključila tudi doktorski študij ekotehnologije na Mednarodni podiplomski šoli Jožefa Stefana. Svojo raziskovalno pot je začela na ZRS Bistra Ptuj, nadaljevala pa na Lokalni energetski agenturi Spodnje Podravje. Ustanovila je podjetje Mednarodni inštitut za energetsko bioniko (MIEB) in predavala na Visoki šoli za bioniko.

Je tudi avtorica knjige Iluzija prevare, v kateri nagovarja bralce k osebni rasti in uresničevanju lastnega poslanstva.

Trenutno se osredotoča izključno razvoju Bionske zdravilne vasi v Vrholah pri Laporju. To ni zgolj počitniška destinacija, temveč prostor, kjer se prepletajo narava, znanje, duhovnost in osebni razvoj. Prve hiške že sprejemajo goste, ostale pa bodo kmalu dokončane. V prihodnje načrtujejo tudi umetniške kolonije in dodatno širitev vsebin. (B. Petelinšek, foto – Vir: A. Kostevšek)