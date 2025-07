V Vitanju zazvenel novi zvon

V Vitanju so minuli konec tedna s prazničnim dogajanjem obeležili posebno pridobitev – cerkev sv. Antona je dobila nov zvon. Daroval ga je Milan Grobelnik, nekdanji Vitanjčan, ki že desetletja živi v Nemčiji. Zvon je simbol njegove hvaležnosti Bogu za varno poklicno pot v gozdarstvu, ki jo je uspešno zaključil brez nezgod.

Zvon, težak 304 kilogramov, z napisom, posvečenim svetemu Jožefu, je bil 28. maja ulit v znani livarni Rudolfa Pernarja v Passauu. Skupaj z darovalcema sta se na pot v Nemčijo podala tudi ključar cerkve sv. Vida Janez Kričaj in zvon nato pripeljali v Vitanje. Ker v cerkvi sv. Vida ni primernega prostora, je bil po dogovoru nameščen v cerkev sv. Antona.

Dogajanje se je začelo v soboto s sprejemom zvona na Prevolu, kjer so verniki molili in prisluhnili pesmim Pevske skupine Lučke. Nato so ga v spremstvu vaščanov in z glasbo pospremili do cerkve. V noči so vaščani iz osmih krajevnih skupnosti po dve uri stražili novi zvon, po starem običaju imenovanem »vahtanje«.

Nedeljski vrhunec je predstavljal blagoslov zvona, ki ga je opravil celjski škof dr. Maksimilijan Matjaž ob prisotnosti domačega župnika Alojza Vicmana, duhovnega pomočnika Jožeta Kovačeca ter številnih vernikov. Za vzdušje so poskrbeli cerkveni in ljudski pevci ter vitanjski godbeniki. Dogodek se je zaključil z druženjem pred cerkvijo.

