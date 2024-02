V Vitanju zaživela Evropska pisarna za izobraževanje na področju vesolja

V Vitanju so v torek z otvoritvenim dogodkom tudi uradno odprli Evropsko pisarno za izobraževanje na področju vesolja v Sloveniji – ESERO Slovenija.

V Centru Noordung so s celodnevnim dogodkom tudi uradno odprli Evropsko pisarno za izobraževanje na področju vesolja v Sloveniji, krajše ESERO Slovenija. Glavni cilj projekta Evropske vesoljske agencije (ESA), ki ga v Centru Noordung sicer že izvajajo od lanske jeseni, je osnovnošolce in dijake navdušiti za naravoslovne poklice oziroma poklice s področja vesoljskih tehnologij.

Primanjkuje visoko usposobljenih naravoslovcev

Z vključevanjem vsebin s področja vesoljskih tehnologij v osnovnošolsko in srednješolsko izobraževanje želijo med mladimi povečati interes za naravoslovne poklice, je sporočila vodja projektne pisarne Tanja Tamše. Namen programa je povečati interes med mladimi za nadaljnje izobraževanje na področju naravoslovnih znanj – znanosti, tehnologije, inženiringa in matematike z namenom delovanja na področju vesolja.

V sklopu programa se pripravlja in spodbuja vključevanje vsebin s področja vesoljskih tehnologij v osnovnošolsko in srednješolsko izobraževanje, kar naj bi prispevalo k prepoznavnosti teh vsebin med mladimi.

Slovenija se je za sodelovanje v projektu ESERO odločila predvsem kot odgovor na vedno znova izpostavljene izzive podjetij, da njihovo rast ovira pomanjkanje visoko usposobljenega kadra s področja naravoslovja, ki je ključnega pomena za razvoj vesoljskega sektorja, je poudarila vodja Slovenske vesoljske pisarne Tanja Permozer in dodala, da je Slovenija je prva izmed pridruženih članic ESA, ki se je pridružila programu. “To je za nas zelo pomembno. Energijo mladih vidim kot pravo silo za pozitivne spremembe, tudi na področju vesolja.”

Dogodka se je kot častni gost udeležil tudi minister za vzgojo in izobraževanje dr. Darjo Felda, predstavnica ESE, vodja oddelka za STEM in inspiracijo na Uradu za izobraževanje Monica Talevi ter koordinatorka projektov ESERO in STEM izobraževanja Clara Cruz Niggebrugge.

Evropski projekt

Evropska pisarna za izobraževanje na področju vesolja (angleško European Space Education Resource Office – ESERO) je projekt Evropske vesoljske agencije (angleško European Space Agency – ESA), ki je program oblikovala, ker se s pomanjkanjem tehničnega kadra srečujejo tudi v drugih evropskih državah.

ESERO Slovenija vodi Center šolskih in obšolskih dejavnosti v tesnem partnerstvu s Centrom Noordung. Ob stalni podpori ESE uporablja svoje bogate izkušnje na področju podpore izobraževanju in obsežno mrežo izobraževalnih ustanov in šol po vsej Sloveniji, s čimer bo lahko zagotovil velik učinek po celotni državi.

Dejavnosti

V preteklem mesecu je ESERO Slovenija že izvedel temeljito študijo o izobraževalnem okolju in vesoljskem sektorju v državi. Izvedli so tudi nekaj usposabljanj, povezanih z interdisciplinarnimi šolskimi projekti in prevedli didaktične vsebine iz zbirke ESA. V Centru Noordung je bil organiziran izobraževalni pogovor med poletom z astronavtom ESA Andreasom Mogensenom.

Akreditirana usposabljanja za učitelje in vzgojitelje od zgodnjega otroštva do višjih razredov srednjih šol so hrbtenica dejavnosti ESERO Slovenija, na katerih bodo predstavljeni najsodobnejša vesoljska področja, kot sta opazovanje Zemlje in vesoljske tehnologije. Na spletni strani ESERO bodo brezplačno na voljo didaktična gradiva za različne starostne skupine. Poleg tega bo ESERO Slovenija v sodelovanju z nacionalno vesoljsko industrijo in akademsko sfero v okviru sheme “Vesolje gre v šolo” ponudil tudi navdihujoče dogodke za učence in njihove družine, kot so “Vesoljska pustolovščina” in hackathoni, ter dejavnosti za poklicno pot in vzornike. (Povzela NK, Foto: Studio Fakin)