V Vitanju z dopoldansko slovesnostjo odprli novi vrtec

Z dopoldansko slovesnostjo so v Vitanju odprli novi vrtec, ki ga od prvega septembra obiskuje 73 otrok, prostora pa je še več kot dovolj.

Otroški vrvež že nekaj dni odmeva iz novih, svetlih, sodobno opremljenih in prijetno urejenih prostorov novega Vrtca Vitanje. Kot smo se prepričali med sprehodom po vrtčevskih oddelkih, se mali Vitanjčani v njem počutijo zelo dobro, prav tako tudi vzgojiteljice.

Slovesnosti ob odprtju novega vrtca se je udeležilo veliko domačinov, predstavnikov lokalne skupnosti in pristojnega ministrstva, nekdanji župani, aktualni poslanec v Državnem zboru, občinski svetniki in drugi. Zbrane so nagovorili župan Andraž Pogorevc, generalni direktor Direktorata za predšolsko vzgojo in osnovno šolstvo Rado Kostrevc in ravnateljica Osnovne šole in Vrtca Vitanje Tilka Jakob – skupaj z vodjo vrtca Katjo Dobnik so tudi simbolično prerezali trak in s tem pomembno pridobitev predali namenu. Prostore nove stavbe in novi športni park v neposredni bližini, ki so ga v Vitanju odprli junija, je blagoslovil župnik Jože Kovačec.

V prijetnem programu so nastopili otroci iz vrtca in šolski pevski zbor, po uradnem delu in slovesnem prerezu traku pa so zbrane pogostile članice Društva kmetic Lipa Vitanje.

Na dogodku so se s solzami v očeh spomnili tudi malčice Lare Medvešek, katere življenje je na pragu novega šolskega leta nenadoma in mnogo prerano ugasnilo. V njen spomin so v parku pred vrtcem zasadili drevo.

