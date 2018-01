V Vitanju ne bo zadruge Noordung Blockchain hub

Konec leta so vitanjski svetniki dokončno potrdili Program dela in finančni načrt Centra vesoljskih tehnologij Hermana Potočnika Noordunga ali na kratko Centra Noordung. Hkrati pa je občinski svet na zadnji seji obravnaval še soglasje za registracijo zadruge Noordung Blockchain hub, ki bi imela svoje prostore ravno v KSEVT-u. Svetniki so enoglasno zavrnili zahtevek. Razlog so bile nekatere nepravilnosti pri vlogi zahtevka in dejstvo, da kriptovalute nimajo ravno veliko skupnega s kulturalizacijo vesolja, ki je osrednja dejavnost v Center Noordung.