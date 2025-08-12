V Vitanju imajo spet zobozdravstveno ambulanto

V ponedeljek (11. avgusta) je v Vitanju začela delovati nova zobozdravstvena ambulanta zobozdravnice Polone Nonar Steble.

V Vitanju so zadovoljni, da bo dejavnost zobozdravstva tam nadaljevanja domačinka, saj prihaja iz Vitanja. Nazadnje je bila zaposlena v Zdravstvenem domu Celje.

Pacienti se k novi zdravnici lahko vpiišejo in naročijo v rednem delovnem času ambulante osebno, preko telefona (03 577 50 43) ali preko elektronske pošte (narocanje@zobnapns.si).

Ambulanta bo odprta ob ponedeljkih in četrtkih popoldne ter ob torkih, sredah in petkih dopoldne.

Kot smo poročali, je to poletje župan Andraž Pogorevc z direktorico Zobozdravstva PNS Polono Nonar Steble podpisal koncesijsko pogodbo za obdobje 15 let. Dosedanji koncesionar Stanislav Beranič je marca namreč prenehal s svojo dejavnostjo v tem kraju, zato zadnje mesece v Vitanju ni bilo zobozdravnika.

Nova ambulanta bo delovala v obstoječih prostorih zobne ambulante v pritličju Zdravstvenega doma Vitanje, v prihodnje pa bi radi te prostore uredili v drugem nadstropju stavbe in obenem posodobili opremo, je povedal župan Pogorevc. (N. K.)