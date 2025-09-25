V Velenju skupna vaja policije, gasilcev in reševalcev

V soboto, 27. septembra, bo med 9. in 14. uro v okolici Medpodjetniškega izobraževalnega centra Velenje na Koroški ulici potekala skupna vaja Službe nujne medicinske pomoči Zdravstvenega doma Velenje, Poklicne gasilske enote Velenje in Policijske postaje Velenje.

V času vaje bo na območju več reševalnih, gasilskih in policijskih vozil, območje bo preletaval tudi helikopter Slovenske vojske.

Policija in drugi sodelujoči prosijo Občane, da se v tem času ne zadržujejo na omenjenem območju in naj upoštevajo navodila policistov. Prav tako je jutri do osme ure zjutraj potrebno odstraniti vozila s parkirišča “Škalsko jezero”. To bo spet na voljo po štirinajsti uri istega dne. (MH)