V Velenju pripravljajo vse potrebno za nadgradnjo bazena.

V sklopu del bodo vgradili dvigalo s katerim bodo poskrbeli za dostopnost do prostorov v višjih nadstropjih, kot sta fitnes in dvorana za funkcionalno vadbo, tudi gibalno oviranim. Projekt pa vključuje še energetsko in funkcionalno prenovo vhodnega prostora ter postavitev novega nadstreška, ki bo obiskovalcem omogočil boljšo orientacijo in zaščito pred vremenskimi vplivi.

Z deli bodo predvidoma začeli že letos, v času izvajanja gradbenih del pa bo Bazen Velenje deloval nemoteno, z manjšimi prilagoditvami vhodnega dostopa. (MH)