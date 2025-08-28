V Velenju področju izobraževanja namenili dobrih 10 milijonov evrov

V Mestni občini Velenje so za področje izobraževanja v letošnjem proračunu namenili dobrih 10 milijonov evrov, od tega bo daleč največ namenjeno vrtcem, in sicer preko 7,5 milijonov evrov. Pripravljajo namreč prostorski akt za nov vrtec v Škalah, kjer postopke še usklajujejo z državo.

V tem šolskem letu bodo nadaljevali tudi z drugimi projekti in investicijami. Trenutno pridobivajo gradbeno dovoljenje za novo telovadnico pri OŠ Gustava Šiliha, s katero bodo izboljšali športno infrastrukturo in pogoje za gibanje otrok.

Velik izziv predstavljajo energetske sanacije javnih objektov v sklopu projekta Elena, ki so ocenjene na 45 milijonov evrov. Energetski pregledi že potekajo, zaključek le-teh pričakujejo do konca oktobra. Poleg tega aktivno iščejo rešitve za nov dijaški in študentski dom skupaj z ministrstvi in univerzo. Ker so mladi v anketah jasno izrazili potrebo po mednarodnem vrtcu in šoli, pa bodo v prihodnjih mesecih odprli strokovni dialog o njuni ustanovitvi. (MH)