V Velenju bodo uredili večgeneracijski park Lipa

V Večgeneracijskem parku Lipa na Gorici v Velenju Mestna občina Velenje nadaljuje z drugo fazo ureditve, v okviru katere bodo zasadili več kot sedemdeset dreves ter uredili nove rekreacijske in družabne površine.

Na novo zasajena drevesa bodo prispevala k izboljšanju kakovosti bivanja, estetske vrednosti okolja in zagotavljanju sence. V okviru zasaditve, ki bo zaključena do 15. avgusta, sadijo drevesne vrste, kot so ostrolistni javor, omorika, japonska češnja, čremša, lipovec, velikolistna lipa, hrast dob in črni bor. Skupna vrednost zasaditve znaša 15.000 evrov in vključuje celovito pripravo – od dobave sadik in priprave substrata do uporabe gnojil.

Lotili se bodo tudi rekreativnih površin

Ne bodo pa ostali le pri drevesih. Zgradili bodo otroško igrišče, zunanji fitnes ter prostora za namizni tenis in šah. Zaključek del je predviden do sredine avgusta, celotna vrednost druge faze pa znaša 220.586,61 evra (z DDV).

Večgeneracijski park Lipa se razprostira na skoraj 15.000 kvadratnih metrih, v sklopu tretje, zaključne faze ureditve, ki je predvidena za leto 2026, pa je načrtovana še izgradnja igrišč za košarko in odbojko, izgradnja pumptrack proge in namestitev dodatne urbane opreme. Zaključek vseh del in odprtje celotnega parka je predvideno v letu 2026. (MH)