V Velenju bodo pilotno poskusili javno stavbo ogrevati z obnovljivim vodikom

V Mestni občini Velenje bodo v okviru mednarodnega evropskega projekta NACHIP izvedli pilotni projekt, s katerim bodo prikazali, kako lahko z obnovljivim vodikom ogrevamo javne stavbe.

Gre za nov, okolju prijazen način ogrevanja, ki ga bodo preizkusili v domu krajanov in gasilskem domu v Škalah. »S tem projektom želimo pokazati, kako lahko izkoriščamo energijo sonca in jo s pomočjo vodikovih tehnologij pretvorimo v trajnosten vir toplote. Takšna rešitev je pomemben korak k razogličenju in hkrati približa uporabo vodika tudi lokalnemu okolju,« so zapisali na MOV.

Načrtovana rešitev vključuje vzpostavitev celovitega sistema za proizvodnjo in shranjevanje energije, ki temelji na povezavi sončne elektrarne in vodikove gorivne celice. Sončna elektrarna bo proizvajala elektriko, ki se bo s pomočjo elektrolize pretvarjala v vodik. Ta bo shranjen v tlačnem hranilniku in uporabljen predvsem za proizvodnjo toplote, presežek električne energije

pa bo usmerjen v napajanje električne polnilnice za vozila. Župan Mestne občine Velenje, Peter Dermol:

Vrednost pilotnega projekta je ocenjena na 1 milijon evrov. (MH)