V Uniorju zagnali novo kovaško linijo

V Uniorjevem programu Odkovki so v aprilu zagnali novo robotizirano kovaško linijo L-6, ki bo pomembno prispevala h konkurenčni rasti podjetja in ohranitvi tržne pozicije na področju proizvodnje odkovkov, so sporočili iz zreške družbe.

Namen projekta je bil vzpostaviti popolnoma robotizirano (avtonomno) kovaško linijo, ki bo zagotavljala visoko kakovost in učinkovitost proizvodnje odkovkov. Z novostjo si v Uniorju obetajo povečanje proizvodnih zmogljivosti, saj bodo letno lahko proizvedli več kot dva milijona visoko kakovostnih odkovkov. Pri tem bodo stopnjo izmeta v procesu kovanja znižali na manj kot štiri odstotke.

»Nova kovaška linija L-6 omogoča tudi pridobivanje specifičnih izkušenj in znanja, kar bo ključnega pomena za prihodnje razvojne projekte podjetja. S tem projektom smo vpeljali najsodobnejšo tehnologijo, kot je zmogljiva mehanska preša Clearing z 2.000-tonsko nominalno silo preoblikovanja. Gre za prvo avtonomno robotizirano kovaško linijo, ki vključuje sedem industrijskih robotov in nov, napreden mazalni sistem z robotom. Prav tako smo razvili in implementirali inovativen sistem prijemanja in manipulacije kosov, ki bo bistveno povečal učinkovitost in natančnost našega proizvodnega procesa,« so sporočili iz podjetja.

Pri izvedbi so sodelovali z več uveljavljenimi mednarodnimi podjetji, na področju robotizacije pa tudi s slovenskim podjetjem Roboteh iz Šentjurja.

Več kot 60 robotov

V Uniorju so ob tem poudarili, da nova linija družbi ne le zagotavlja nadaljnjo rast in konkurenčnost na svetovnem trgu, temveč tudi utrjuje njen položaj vodilnega mednarodnega podjetja v kovaški industriji. »Že zdaj v Uniorju delujemo z več kot 60 roboti, s tem projektom pa postavljamo nove mejnike na področju avtomatizacije, robotizacije in optimizacije proizvodnih procesov.«