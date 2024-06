V Uniorju včeraj popoldne znova gorelo

Že drugi požar v zadnjih dveh tednih je včeraj popoldne izbruhnil v Uniorju v Zrečah.

Okoli 17. ure je razneslo hidravlično cev kladiva, nakar je olje iz hidravlične cevi brizgnilo po sosednji peči in se zaradi vročine vnelo, poročajo na Policijski upravi Celje. Ogenj je zajel delujočo peči in preskočil še na izolacijo ventilacije, nato pa se je razširil še na ostrešje stavbe. Posredovali so gasilci Gasilske zveze Zreče -Vitanje, to je člani prostovoljnih gasilskih društev Zreče, Stranice, Vitanje in Gorenje pri Zrečah ter požar pogasili.

Spomnimo, da je v obratu kovačnice v Uniorju v Zrečah gorelo tudi 5. junija, ko je prišlo do začetnega požara v odsesovalni cevi peči za termično obdelavo odkovkov. “Razlog začetnega požara je bil vžig ostankov oljnih oblog v cevi. Zaposleni v obratu in gasilci PGD Zreče, PGD Gorenje in PDG Stranice so takoj in učinkovito intervenirali ter preventivno pregledali delovno okolje,” so po dogodku 6. junija sporočili iz Uniorja.

(NK; Foto: PGD Zreče)