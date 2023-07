V Turistični destinaciji Rogla-Pohorje brezplačna poletna vodenja

V Turistični destinaciji Rogla-Pohorje so tudi to poletje poskrbeli za brezplačna turistična vodenja.

Vsak dan v juliju in avgustu obiskovalce brezplačno popeljejo po znamenitostih štirih občin: Slovenske Konjice, Zreče, Vitanje in Oplotnica.

Osem različnih vodenj

“Letos smo pripravili kar osem različnih tematskih vodenj, nanje pa vabimo tudi domačine, saj pogosto ugotovimo, da čeprav tukaj živimo, še vedno ne poznamo dovolj dobro svojih krajev,” je povedala predstavnica Turistične destinacije, vodja TIC Slovenske Konjice, Tjaša Kangler.

Udeleženci tako vsak dan v tednu, v družbi domačinov, spoznavajo zanimive kotičke tega območja: življenje kartuzijanov v Žički kartuziji, zgodbe Oplotnice in oplotniške graščine, podajo se po poteh vitanjskih vitezov, v Zrečah tudi do jezera in muzeja železnice, spoznavajo Brinjevo goro in druge bolj ali manj skrite kotičke Pohorja, v Slovenskih Konjicah prisluhnejo zgodbam Starega trga, …

Urnik vodenj je objavljen na spletni strani turistične destinacije. Brezplačna vodenja izvedejo ob pravočasni prijavi, to je vsaj dan prej, in najmanj petih udeležencih. Samo vodenje je brezplačno, udeleženci pa poravnajo morebitne vstopnice. (N. K.)