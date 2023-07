V Termah Olimia se po požaru v Aqualuni gasilcem zahvaljujejo z donacijo

Po sobotnem požaru v Termalnem parku Aqualuna se življenje na kopališču vrača na stare tirnice, sporočajo iz Term Olimia.

Poškodovani prostori nad vhodom so očiščeni in pripravljeni na sanacijo, prav tako bosta kmalu začela obratovati gostinska lokala pod mestompožara. V zahvalo gasilskim društvom, ki so pomagala pri gašenju požara in preprečevanju še večje škode, bodo Terme Olimia v prihodnjih dneh med društva razdelile donacijo v višini 7.000 evrov skupaj s 140 brezplačnimi vstopnicami za kopanje v Termalnem parku Aqualuna.

Gasilo več kot 80 gasilcev

V sobotni intervenciji so sodelovala okoliška prostovoljno gasilska društva: Pristava pri Mestinju, Podčetrtek, Imeno, Sela Verače Virštanj, Zibika, Mestinje,Kristan Vrh, Šmarje pri Jelšah in Šentvid pri Grobelnem, društvo PGD Polje ob Sotli pa je ostalo v pripravljenosti. “Osebje termalnega parka je zahvaljujoč pravilnemu in hitremu ukrepanju uspelo omejiti mesto požara do prihoda gasilcev; prvi so na kraj dogodka prispeli že šest minut po pozivu na intervencijsko številko. Brez pomoči več kot 80 gasilcev osebju ne bi uspelo poskrbeti za varno evakuacijo zaposlenih in obiskovalcev ter zaščito ostalih objektov in preprečitev nastanka še večje škode. Gasilci so, tako kot že večkrat v zadnjih letih, dokazali, da so izjemno pomemben in nepogrešljiv del skupnosti, v zahvalo za njihovo požrtvovalnost pa jim bodo Terme Olimia namenile denarna sredstva za njihovo nadaljnje delovanje ali nakup opreme ter kopališke vstopnice, da se bodo lahko malce sprostili v poletnih dneh,” so sporočili iz Term Olimia.

Poleg tega bodo vsem obiskovalcem, ki so v sobotov Aqualuni kupili vstopnice po 13. uri, na podlagi predloženega računa podarili ustrezno število brezplačnih vstopnic za ponovni obisk. Na elektronski naslov barbara.cer@terme-olimia.com naj jim do 21. julija pošljejo sliko računa, ki so ga prejeli ob nakupu vstopnic in svoj naslov, na katerega jim bodo poslali nove vstopnice.

Zagorelo v skladišču

V soboto, 8. julija, nekaj čez 17. uro je v Termalnem parku Aqualuna zagorelo v skladišču enega izmed gostinskih lokalov. Uradni vzrok požara še ni potrjen, šlo pa naj bi za napako na električnem omrežju. Ob požaru je bilo na kopališču okoli 1.500 obiskovalcev in osebje termalnega parka, v požaru pa ni bil ogrožen ali poškodovan nihče od gostov ali zaposlenih. Pridne roke sodelavcev Term Olimia so poskrbele, da je Aqualuna že naslednji dan obratovala nemoteno. Škodo na objektu sicer ocenjujejo na približno 300.000 evrov.

(NK; Foto: Terme Olimia)