Konjiško: V Tepanju bo pet stanovanjskih blokov

V naslednjih letih bo Stanovanjsko podjetje Konjice v Tepanju zgradilo pet blokov, v njih bo približno 70 stanovanj.

Občina Slovenske Konjice se je pred dvema letoma, ob sprejemanju novega občinskega prostorskega načrta, med drugim zavezala, da bo pospešila gradnjo večstanovanjskih objektov. Ne le v Slovenskih Konjicah, ampak tudi Ločah in Tepanju. Občina je tako v sodelovanju s Krajevnost skupnostjo Tepanje lokacijo za gradnjo blokov predvidela v jugozahodnem delu Tepanja, med krožiščem in obstoječim stanovanjskim naseljem.

Prva stanovanja vseljiva 2022?

Tako so konjiški občinski svetniki na tokratni seji soglasno sprejeli spremembe in dopolnitve Odloka o zazidalnem načrtu Tepanje v prvem branju. Pripravljen je občinski podrobni prostorski načrt. Ker pa projektov še ni, še ni znano, kako velika bodo stanovanja. Po zdajšnjih napovedih naj bi jih bilo približno 70. Kot je povedal direktor Stanovanjskega podjetja Konjice Tomaž Rihtaršič, bodo bloki, ki bodo stali v bližini obstoječih stanovanjskih hiš imeli klet, pritličje in dve nadstropji. Bloki, ki bodo ob regionalni cesti pa bodo imeli poleg pritličja in dveh nadstropij še mansardo. V novi blokovski soseski bodo zagotovljene zelene površine in parkirna mesta, navezovalna cesta bo speljana v obstoječe krožišče. Gradnja blokov bo postopna. Če bo vse potekalo v skladu s časovnim načrtom, bi se lahko prvi stanovalci v bloke vselili leta 2022.

Zraven bo vrtec

Če bo vse potekalo v skladu s časovnim načrtom, bi se lahko prvi stanovalci v bloke vselili leta 2022. »Zaradi omejenih višin so predvidene ravne strehe. Tako ob naselju objekti ne bodo višji od najvišjih obstoječih stanovanjskih hiš. Nameravamo izvajati raznoliko gradnjo, stanovanja bodo na voljo za trg, pa tudi za najem po stroškovni najemnini. Časovnice zaenkrat še ni, saj je potrebno po sprejetju OPPN v drugem branju, najprej zagotoviti projekte za celoten kompleks, nato pa tudi precej zahtevno komunalno ureditev zemljišča,« je še pojasnil direktor Rihtaršič. Stanovanja bodo tržna, je pa župan Darko Ratajc dejal, da si bodo v tem okolju prizadevali zagotoviti tudi kakšno neprofitno oziroma najemno stanovanje. Na tem območju pa bo zrasel tudi vrtec. »Predvidevamo, da se bo v Tepanju število mladih družin povečalo. Več bo otrok. Zato smo na območju novih blokov predvideli tudi gradnjo vrtca. V njem bosta najmanj dva oddelka,« je še dodal župan Ratajc.