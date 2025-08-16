V Tehnoparku se je zaključila izmenjava

V teh dneh sta Tehnopark Celje zapustili praktikantki Zoe Checchin in Kyria, ki sta preko Erasmus+ izmenjave v Celje prišli iz Italije in tukaj mesec dni opravljali prakso. Kot pravijo v Tehnoparku, sta se že od prvega dne hitro vključili v aktivnosti in z navdušenjem pristopili k nalogam. Z veseljem sta sodelovali pri različnih projektih, izkazali pa sta tudi interes za napredne tehnologije, kot so robotika, virtualna realnost in interaktivne izobraževalne igre. Zagotovo ju bodo pogrešali tako zaposleni kot obiskovalci. Foto: Tehnopark | FB stran.