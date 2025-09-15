V teh dneh na Velenjskem gradu začenjajo z menjavo strehe.

Letos bodo menjali streho nad vhodnim stolpom, spomladi naslednje leto pa še streho nad grajsko kapelo, s čimer bodo zaključili z zamenjavo vseh s skodlami kritih streh obzidja Velenjskega gradu.

Projekt bo sofinanciran s strani države

Vrednost celotnega projekta, ki bo izveden v dveh letih, znaša 104.624,44 evra. Ministrstvo za kulturo bo zagotovilo 49 % vrednosti celotnega projekta (28.839,85 evra letos + 22.426,12 evra v 2026, to je skupaj 51.265,97 evra v obeh letih), preostalih 51 % pa bodo zagotovili v proračunu Mestne občine Velenje.

Spomeniškovarstven projekt, ki poteka v sodelovanju in pod nadzorom Zavoda za spomeniško varstvo Slovenije, območne enote Celje, bo dokončan najkasneje do 14. novembra 2026. Letos pa bodo na Velenjskem gradu začeli tudi z obnovo grajske rondele, za kar so prav tako dobili sofinanciranje s strani ministrstva.

Cilj projekta je ohranjanja avtentične podobe kulturnega spomenika ter uporabljenih materialov in tehnologij. (MH)