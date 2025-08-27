V Studeniškem samostanu dogodek ob 140. obletnici prihoda sester magdalenk v Studenice

Zgodovinsko društvo dr. Jožeta Koropca Slovenska Bistrica, Župnija Studenice in Magdalenski zavod ta četrtek, 28. avgusta, prirejajo dogodek ob 140-letnici prihoda sester magdalenk v studeniški samostan.

V podružnični cerkvi sv. Lucije v Studenicah bo najprej predavanje Jane Magdalene Kolarič z naslovom Pomen pravila sv. Avguština za magdalenski red. Nato bo mag. Lilijana Urlep predstavila zanimivosti o družini Sparovitz, sledil pa bo ogled njihove grobnice, saj je bila prav ta družina zaslužna za obsežno prezidavo samostana v 19. stoletju.

Program bosta obogatili glasba v izvedbi Aneje Lončarič ter poezija Danijele Premzl in Stanislave Devjak.