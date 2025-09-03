V Studenicah tretji dogodek v nizu obeležij ob 140-letnici prihoda magdalenk

V Studenicah se nadaljuje praznovanje 140-letnice prihoda magdalenk, ki so leta 1885 prevzele samostan in zaznamovale versko, kulturno in šolsko življenje kraja.

V četrtek, 28. avgusta, na praznik sv. Avguština, je potekal tretji dogodek v nizu obeležij, s katerimi organizatorji (Zgodovinsko društvo dr. Jožeta Koropca Slovenska Bistrica, Magdalenski zavod in Župnija Studenice) obujajo spomin na redovnice in njihovo bogato zapuščino. Tokrat se je prireditev odvila v podružnični cerkvi sv. Lucije, ki stoji na obzidanem pokopališču na levem bregu Dravinje.

O zgodovini cerkve

Slovesnost se je začela z mašo, ki jo je daroval župnik Tomislav Šantak, nadaljevala pa s kulturnim programom. Dr. Simona Kostanjšek Brglez je zbranim predstavila zgodovino cerkve sv. Lucije, ki so jo v 17. stoletju postavile dominikanke – po izročilu priorica Helena Mirković pl. Mirkić v zahvalo za ozdravljene oči. Cerkev se ponaša z bogato zgodnjebaročno opremo, med katero izstopa veliki oltar iz osemdesetih let 17. stoletja.

O delu sv. Avguština in družini Sparovitz

Jana Magdalena Kolarič je predstavila življenje in delo sv. Avguština ter njegov pomen za magdalenski red, ki je živel po njegovem pravilu. Mag. Lilijana Urlep je spregovorila o družini Sparovitz, lastnikih samostana in posestva med letoma 1827 in 1876. Iz njihovega časa izvira klasicistična fasada graščine oziroma nekdanje upravne stavbe, enega najbolj prepoznavnih delov kompleksa. Družina, ki je kot patron sodelovala pri cerkvenem in šolskem življenju, je v Studenicah pustila pomemben pečat. Več njenih članov je pokopanih v grobnici pri sv. Luciji, med njimi Alojz Sparovitz, zaslužen za obsežno prezidavo v štiridesetih letih 19. stoletja.

Program so dopolnili glasbeni nastopi mlade domačinke Aneje Lončarič, poezija Danijele Premzl in Stanislave Devjak ter predstavitev slike sv. Avguština, ki jo je posebej za dogodek ustvarila slikarka Simona Strelec. Večer se je sklenil z ogledom grobnice družine Sparovitz.