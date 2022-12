V Studenicah po dveh letih premora odlično izpeljali žive jaslice

V Studenicah so letos ponovno pripravili žive jaslice, po dveh letih premora že dvaindvajsete po vrsti. Predstave, ki opisujejo rojstvo Jezusa Kristusa, so letos izvedli štiri – ena izmed njih je bila prirejena za bolne, invalidne in starejše osebe, saj je bila celotna predstava izvedena na ravninskem delu. Pri predstavah je sodelovalo skoraj 120 ljudi, od tega je bilo okrog 80 nastopajočih, preostali pa so delovali v ozadju prireditve. V predstavo so tudi letos vključili številne živali.

Maja Bračko, ki je z novembrom ponovno predsednica Turističnega društva Samostan Studenice, nam je povedala: »Prva želja je bila, da po dveh letih premora znova izpeljemo žive jaslice. Za pripravo smo imeli na voljo zelo malo časa. Res smo zelo zadovoljni z obiskom – nad pričakovanji. Predstave so bile izpeljane, kot smo si zamislili. Pohvale vsem nastopajočim, vsem članom, ki so delovali v ozadju ter obiskovalcem, da so prišli k nam.« (D.G.)