V Studenicah obeležujejo 35. obletnico Košutinih kolednikov

Folklorno društvo Košuta Poljčane prireja to nedeljo, 16. februarja ob 15. uri v Studenicah prireditev ob 35. obletnici Košutinih kolednikov.

Košutini koledniki so prepoznavna lokalna koledniška skupina, ki že ves ta čas koleduje v času od svečnice do pepelnice, obiskuje vasi in domačije v Poljčanah in okolici. Tudi letos so začetek pustno-koledniškega časa naznanili s polnočnim pritrkavanjem in zvonjenjem pri ekološki kmetiji Jug v Modražah. V sprevodu, ki obiskuje domačije, je od 10 pa do 22 pustnih likov, najbolj znamenita maska kompanije je košuta Ciza. Vsi se bodo seveda predstavili na jubilejni prireditvi v Studenicah. Pričakujejo tudi veliko gostov – kurentov, korentov, dornavskih ciganov in drugih pustnih likov. Po prireditvi so povabili še na krofe in tople napitke. (Foto: FD Košuta Poljčane)

