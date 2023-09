V strategiji poučevanja so nujne spremembe

Mladi. Trajnostna strategija za kakovostno sobivanje in sodelovanje vseh generacij temelji predvsem na kakovostnem delu z njimi.

V Mestni občini Celje (MOC) so leta 2021 ustvarili Trajnostno strategijo za kakovostno sobivanje in sodelovanje vseh generacij v celjski občini. Takrat so zasnovali akcijski načrt, letos pa je tako v nabito polni telovadnici I. OŠ Celje potekalo že 3. strokovno srečanje celjskih pedagogov s področja predšolske vzgoje, primarnega in sekundarnega izobraževanja, ki so pravzaprav nosilci izvajanja omenjene strategije.

Dogodek je povezovala mag. Marijana Kolenko, soavtorica strategije. Osrednji gostje na tokratnem srečanju pa so bili dr. Miha Kramli, vodja Centra za bolezni odvisnosti v ZD Nova Gorica, Barbara Konda, univ. dipl. fiziologinja, avtorica FIT pedagogike, in Zvezdana Mlakar, gledališka in filmska igralka ter soavtorica knjige Pogovori, ki so mi spremenili življenje.

Tokrat so se dotaknili predvsem novih tehnologij in gibanja

Ko so avtorji strategije razmislili o tem, kaj bi bilo v njenem okviru potrebno dodati, so se odločili, da se je smiselno dotakniti novih tehnologij, ki postajajo vse pomembnejši del naših življenj, z odvisnostjo od njih pa se povečujejo tudi možnosti zasvojenosti, še posebno pri mladih. Pa tudi gibanja in motoričnih sposobnosti, ki smo jih v zadnjih letih kar nekoliko zanemarili.

Z vami delimo nekaj fotografij iz dogodka, več o tem, kaj so na dogodku povedali posebni gostje, pa preberite v aktualni številki časopisa Celjan. (MH)

3. strokovno srečanje celjskih pedagogov s področja predšolske vzgoje, primarnega in sekundarnega izobraževanja