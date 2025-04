V Srednji šoli Slovenska Bistrica nocoj okrogla miza ob 80. obletnici konca druge svetovne vojne

V Srednji šoli Slovenska Bistrica bo 16. aprila ob 18. uri okrogla miza ob 80. obletnici konca druge svetovne vojne. Osredotočili se bodo na Trenutne razmere in lekcije za prihodnost.

Na dogodku, ki ga organizirajo Srednja šola Slovenska Bistrica, Zveza borcev za vrednote NOB, Območno združenje ZSČ Slovenska Bistrica in Društvo Brusnica, bodo spregovorili o vrednotah, ki so bile ključne v preteklosti, in njihovem pomenu za sedanjost in prihodnost. V luči trenutnih razmer jih bodo osvetlili gostje omizja: mag. Marjan Kampuš, general Alojz Šteiner in prof. dr. Marjan Žnidarič.