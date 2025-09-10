V središču mesta Velenje bodo v septembru začeli z zamenjavo košev za odpadke.

Gre za del nove strategije ravnanja z odpadki, usklajene z evropskimi direktivami, s katero želijo zmanjšati število košev, izboljšati videz mesta ter občanom omogočiti ločeno zbiranje odpadkov že pri viru. Obenem pa s tem želijo večati tudi ozaveščenost, saj so prepričani, da bi morali, tako kot jemljemo s seboj smeti, ko se vračamo s hribov, enako z vnemo skrbeti tudi za svoje mesto. Župan Mestne občine Velenje, Peter Dermol.

Novi koši bodo odporni na vandalizem

Mesto bo tako opremljeno z novimi kovinskimi koši, odpornimi na vandalizem, z dvema odprtinama za dve ločeni posodi. Pri večjih koših imata posodi prostornino po 45 litrov. Stari koši so imeli prostornino 50 litrov in niso omogočali ločevanja.

Prve nove koše bodo namestili v območju med Rudarsko cesto, promenado, parkom pri Gimnaziji Velenje in Šaleško cesto. Skupaj bodo odstranili približno 40 dotrajanih košev ter postavili 21 sodobnih, ki bodo dopolnjevali urbano opremo in prispevali k urejenemu videzu javnih površin. (MH)