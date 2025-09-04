V središču Celja se je odprla nova turistična nastanitev: Vila Slovenka

Pred kratkim se je v središču Celja odprla nova turistična nastanitev, Vila Slovenka.

Gre za popolnoma prenovljeno stavbo, ki bo sicer prihodnje leto stara že 250 let. V njej so novi lastniki ustvarili deset atraktivnih raznolikih apartmajev. Vsakega med njimi so poimenovali z drugim slovenskim krajem, temo so upoštevali tudi pri opremljanju. V vili tako denimo najdemo apartmaje Celje, Ljubljana, Portorož, Maribor, Bled in druge. Turisti, ki si bodo privoščili oddih v novi apartmajski hiši, pa se bodo lahko okrepčali tudi z zajtrkom, gre namreč za t.i. »bed & breakfast«.

Vila Slovenka bo prve goste sprejela že jutri, v Celje bodo prispeli iz Avstrije. Sicer pa lastniki računajo na raznolike goste – tako domače kot tuje popotnike, poslovne obiskovalce, družine in vse druge, ki želijo doživeti Celje na avtentičen in udoben način. (MH)