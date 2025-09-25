V soboto opoldne brez panike: na mobilnike bomo prejeli TESTNO sporočilo sistema za obveščanje

V soboto, 27. septembra opoldne, bomo na mobilnike prejeli testno sporočilo novega sistema za množično obveščanje in alarmiranje.

Kot je povedala ministrica za digitalno preobrazbo Ksenija Klampfer, se želijo ob prvem testiranju izogniti paniki med ljudmi, zato veliko pozornosti namenjajo obveščanju javnosti.

“To je testno sporočilo …”

Vsi, ki bomo v soboto opoldne priklopljeni na katerokoli slovensko mobilno omrežje, bomo dobili sporočilo z naslednjo vsebino:

“To je testno sporočilo Uprave RS za zaščito in reševanje. Na enak način boste v prihodnje na mobilne telefone prejemali sporočila v primeru naravnih in drugih nesreč. Država je ta sistem vzpostavila za večjo zaščito ljudi, živali in premoženja.”

Sporočilo se bo samodejno prikazalo na zaslonu telefona, prejem bo spremljal tudi zvočni signal in vibriranje, nanj pa ne bo treba odgovarjati ali se kakorkoli odzivati.

Sistem SI-Alarm bo zaživel z oktobrom. Kot poudarja ministrica Klampfer, omogoča hitro in množično pošiljanje opozorilnih sporočil na točno določena območja, tudi do hišne številke natančno. Uporabljal se bo za obveščanje o neposrednih nevarnostih, kot so požari, poplave, razne nesreče; za obveščanje o bližajočih se nevarnostih, denimo poplavah, plazovih ali neurjih in za obveščanje o pogrešanih osebah.

Prejem sporočil bo spremljal tudi pisk

Prejem sporočil bo samodejen in brezplačen: za uporabo ni potrebna registracija ali nameščanje aplikacije, prav tako ni potrebna podatkovna povezava, zadostuje povezava mobilnega telefona v mobilno omrežje.

Sporočilo se ob prejemu samodejno prikaže na zaslonu telefona, na kar uporabnika opozori značilni zvočni signal (zelo glasen pisk).

Za pravilno delovanje sistema je pomembno, da uporabniki redno nameščajo posodobitve svojih mobilnih telefonov, zato uporabnikom priporočajo, da posodobijo programsko opremo svojih telefonov na najnovejšo različico, še posebej to velja za uporabnike telefonov Apple.

Sistem deluje na vseh mobilnih telefonih; ne le na pametnih telefonih, ampak tudi na starejših modelih ne glede na vrsto naročniškega ali predplačniškega razmerja.

Sporočila se pošiljajo enosmerno – od URSZR do uporabnikov – brez možnosti povratne komunikacije oziroma neposrednega odgovora na prejeto poročilo, so sporočili preko vladnih spletnih starni.

Takole pa bo sporočilo videti in slišati na mobilnikih:

Vir: Uprava RS za zaščito in reševanje/Vlada RS

(NK)