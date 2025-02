V soboto bo norčavo v Slovenski Bistrici, na Zgornji Ložnici, v Makolah in Poljčanah, v nedeljo na Vrholah, v torek pa na Spodnji Polskavi

Čas je za pustno norčavost. Kako bo na Bistriškem?

V Slovenski Bistrici prirejajo v soboto dopoldne tradicionalno otroško pustno povorko po mestnih ulicah. Sodelovali bodo otroci iz obeh bistriških šol ter iz vrtcev, člani društva Fridina mišnica, pride tudi ena najstarejših mask – Košutin sprevod s Pokoš. Povorki bodo tempo držali godbeniki iz Frajhajmske godbe na pihala ter iz Gasilske godbe s Spodnje Polskave. (Nekatere ceste v Slovenski Bistrici bodo med pustno povorko zaprli za promet, šoferje zato prosijo za malce strpnosti in razumevanja.)

Tudi Ložniški fašenk je iz leta v leto bolj obiskan. Pustna povorka, ki jo prireja podružnična osnovna šola Zgornja Ložnica, se bo začela v soboto, uro pred poldnevom.

Pustno rajanje bo to soboto tudi v Makolah. Rajali bodo na trgu in se mastili z brezplačnimi pustnimi krofi. Najboljše maske bodo nagradili.

Po dolgem času pa tudi v Poljčanah organizirajo pravo pustno povorko. Sodelovali bodo otroci iz vrtca in šole, domači godbeniki, kurenti in številni drugi. Povabili so tudi vse občane, da se pridružijo v najljubših maskah. Po povorki bo zabavno pustno rajanje z glasbo, igrami in pustnimi dobrotami. Najlepše in najbolj izvirne pustne maske bodo nagradili.

V nedeljo bo pustovanje v KS Vrhole – Preloge. Pred domom krajanov na Vrholah bodo zgodaj popoldne veseli maškar, tako posamičnih kot skupinskih.

Na Spodnji Polskavi pa bo norčavo na pustni torek, 4. marca, popoldne. Zbrali se bodo pri cerkvi in nato v sprevodu krenili skozi kraj ter predstavili skupinske in posamične maske. Najlepše bodo nagradili, za vse pa bodo pripravili krofe in čaj. Pridejo tudi kurenti.