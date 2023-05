V Šmartinskem jezeru vnovičen pogin krapov

Za ribiško družino predstavlja pogin krapov ogromno škodo.

V Šmartinskem jezeru pri Celju je poginilo 1,6 tone krapov. Kot je za STA povedal predsednik Ribiške družine Celje Štefan Zidanšek, točen vzrok pogina še ni znan, predvideva pa, da je posledica spremembe temperature vode. Spomladanski pogin krapov v jezeru ni nenavaden pojav. Maja lani sta poginili skoraj dve toni teh sladkovodnih rib.

Za ribiško družino je tak pogin ogromna škoda, tako glede populacije rib kot tudi denarja, samo letošnji pogin pomeni za okoli 20.000 evrov škode.

Poginili samo krapi

Zidanšek je pojasnil, da je bilo vreme marca letos dokaj toplo, aprila pa je prišlo do ohladitve ne le zraka, temveč tudi vode v tem umetnem jezeru. Zato se je drstenje rib ustavilo. Kot zanimivost je Zidanšek izpostavil, da so poginili samo krapi oz. samice krapov.

»Če bi bila voda onesnažena, bi poginile tudi druge vrste rib, a se to ni zgodilo,« je še dejal. Pogin so vseeno prijavili kmetijski, veterinarski in ribiški inšpekciji.