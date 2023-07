V Šmarju pri Jelšah predali ključe novozgrajenih oskrbovanih stanovanj

V Šmarju pri Jelšah so namenu predali novozgrajena oskrbovana stanovanja.

V Šmarju pri Jelšah so končali gradnjo dveh objektov s skupno 30 novimi javnimi najemnimi oskrbovanimi stanovanji. Stanovanja sta na torkovi slovesni otvoritvi v uporabo predala direktor stanovanjskega sklada Črtomir Remec in župan občine Šmarje pri Jelšah Matija Čakš.

Skupna vrednost naložbe znaša 3,3 milijona evrov, 1,4 milijona je sofinanciral Stanovanjski sklad. Ministrstvo za okolje in prostor je prispevalo 777 tisoč eur, Eko sklad pa še 257 tisoč.

