V Šmarju pri Jelšah nov turistično informacijski center ter stalna krajevna razstava

Občina Šmarje pri Jelšah je v sodelovanju z Zavodom za turizem, šport in mladino Šmarje pri Jelšah, v Skazovi hiši, uredila prostore turistično informacijskega centra (TIC) ter odprla stalno krajevno razstavo. Otvoritve se je udeležila tudi ministrica za kulturo dr. Asta Vrečko.

Novi TIC je opremljen s pametno mizo, TV zaslonom, kolesom in trenažerjem s strojno in programsko opremo. Na pametnem zaslonu je prikazana destinacija Šmarje pri Jelšah v obliki interaktivnega zemljevida in obiskovalcem poenostavlja obisk posameznih turističnih točk, saj si lahko načrt poti prenesejo na svojo mobilno napravo. S kolesom na TV zaslonu so predstavljeni deli posameznih kolesarskih tras, ki jih lahko obiskovalci delno prevozijo v TIC-u, v celoti pa izbrano pot prekolesarijo na terenu. Digitalizacija TIC-a je bila del aktivnosti projekta Lokalne akcijske skupine Obsotelje in Kozjansko OK Miks doživetij, za katera so pridobili evropska sofinancerska sredstva.

V Skazovi hiši pa so postavili tudi stalno krajevno razstavo, ki je popotovanje skozi čas nastanka sodobnega Šmarja, za katerega je v veliki meri zaslužen veleposestnik, narodni buditelj in rodoljub Franc Skaza. Zavedni Šmarčan, mecen, podpornik slovenskega jezika, lastnik prve slovenske tiskarne v Mariboru, je s svojim delovanjem v drugi polovici 19. stoletja pomembno prispeval k lokalni in tudi slovenski kulturni zgodovini. Franc Skaza se je družil s pomembnimi slovenskimi osebami, politiki, zgodovinarji, duhovniki in drugimi, veliko jih je zahajalo tudi v njegov dom. To so bili: Anton Martin Slomšek (slovenski škof, pisatelj, pesnik), Ignacij Orožen (duhovnik in zgodovinar), Josip Juraj Strossmayer (hrvaški škof, mecen in politik), dr. Josip Vošnjak (zdravnik, politik), Davorin Trstenjak (duhovnik, zgodovinar), Valentin Zarnik (pravnik, politik), Anton Tomšič (novinar), Anton Aškerc (duhovnik, pesnik), Franc Rapoc (odvetnik). Nekatere od njih je dal upodobiti na steno v veži svoje hiše, kjer je na novo urejen TIC.

Na slavnostni otvoritvi je zbrane nagovoril župan Šmarja pri Jelšah Matija Čakš, direktor Zavoda TŠM Šmarje Gregor Krajnc, direktor Knjižnice Šmarje pri Jelšah dr. Marko Samec, s svojim obiskom pa je novo pridobitev počastila tudi ministrica za kulturo dr. Asta Vrečko. (K. C.)