V Slovensko Bistrico prihaja mednarodni teniški turnir

Pozornost ljubiteljev tenisa bo prihodnji teden usmerjena v Slovensko Bistrico. V Centru Vintgar bo od ponedeljka do nedelje (15. – 21.7.) potekal Mednarodni teniški turnir serije WTT SLOVENSKA BISTRICA Open 2024.

V Centru Vintgar so zelo veseli, da so dobili priložnost za organizacijo turnirja »To bo največji teniški dogodek v zgodovini Slovenske Bistrice, česa takega pri nas še ni bilo,« pravi direktor tekmovanja Anže Kapun.

»Gre za turnir pod okriljem mednarodne teniške organizacije ITF z nagradnim skladom 15.000 dolarjev. Pomerilo se bo 64 igralcev iz 22 držav, prvi nosilec je Slovenec Bor Artnak, sicer uvrščen na 436. mesto na svetovni lestvici ATP, drugi nosilec pa Argentinec Leonardo Aboian. Tekmovalci bodo igrali posamezno in v dvojicah.«

Med povabljenimi na kvalifikacijski turnir sta tudi obetavna bistriška tenisača Liam Lugarič in Mark Bečirovič Novak, ki sta trenutno na prvem in drugem mestu na slovenski lestvici do 16 let. Zanju bomo navijali predvidoma v ponedeljek, ko bodo kvalifikacije. V naslednjih dneh bo sledil turnir, vse do finala, ki bo v nedeljo. (Razpored tekem bo vsak večer turnirja objavljen na spletni strani https://centervintgar.si/, in na njihovi FB-strani.)

Tudi turnir U16 in VIP

Ob robu mednarodnega tekmovanja bo v soboto in nedeljo, 20. in 21. julija, na teniških igriščih Teniškega kluba Slovenska Bistrica potekal turnir U16, na katerem bodo nastopili tudi trije trenutno najbolj obetavni bistriški tenisači Liam Lugarič, Mark Bečirovič Novak in Mark Laubič. Prav tako bo v petek ali soboto organiziran VIP turnir za sponzorje in povabljene.

Navijači dobrodošli

»Veseli nas, da je dogodek podprla tako občina Slovenska Bistrica kot tudi lokalna podjetja. Poskrbeli bomo, da se bodo igralci in spremljevalno osebje počutilo kot doma, tako da se bodo v naslednjih letih z veseljem vračali v Slovensko Bistrico,” dodaja Anže Kapun.

Navijači so dobrodošli, vstopnine ne bo. Ob običajni gostinski ponudbi bo v Centru Vintgar vse dni turnirja med 12. in 15. uro na voljo tudi ponudba malic in kosil iz Hotela Leonardo.

O centru

Center Vintgar se nahaja lučaj iz mesta Slovenska Bistrica, le nekaj sto metrov pred vstopom v Bistriški vintgar. Poleg treh zunanjih teniških igrišč in dveh notranjih ponuja center tudi nastanitvene kapacitete; tri dvoposteljne sobe in en apartma. Prav tako pa ponujajo še igrišča za badminton, namizni center, fitnes center ter gostinsko ponudbo. (B. Petelinšek)