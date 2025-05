V Slovenskih Konjicah zaživel Lions klub Adelma von Vay

V Slovenskih Konjicah je v soboto s podpisom ustanovne listine uradno zaživel prvi virtualni Lions klub v Sloveniji – Lions klub Adelma von Vay, ki ga mentorsko podpira Lions klub Konjice. Novi klub so poimenovali po znani konjiški dobrotnici, humanitarki, pisateljici in spiritistki, ki je življenje na Konjiškem zaznamovala na prelomu iz 19. v 20. stoletje. Ustanovni predsednik Lions klub Adelma von Vay Stanko Kolar poudarja, da gre za prelomni trenutek za gibanje Lions: »Gre za zgodovinski mejnik, ki odpira povsem novo poglavje prostovoljstva, saj ob podpori Lions Clubs Intenational omogoča delovanje in povezovanje ne glede na fizično razdaljo.«

Nov klub ima ob ustanovitvi 26 članov, ki pa ne prihajajo zgolj iz Slovenskih Konjic. Ker gre za virtualni klub predvidevajo, da bodo zrasli tudi preko slovenskih meja, na Balkan in še širše. Več v četrtek v lokalnem časopisu NOVICE. (Jure Mernik)