V Slovenskih Konjicah sinoči svečana seja s podelitvijo priznanj: naziv častni občan Juretu Zdovcu

V Slovenskih Konjicah je potekala svečana seja s podelitvijo občinskih priznanj: naziv častni občan so podelili Juretu Zdovcu.

Konjiške dneve, sklop prireditev ob prazniku Občine Slovenske Konjice, so sinoči sklenili s svečano sejo v Domu kulture.

Osrednji del prireditve je bil podelitev priznanj zaslužnim občanom. Naziv častni občan so podelili košarkarski legendi Juretu Zdovcu. Ta je bil ob prejemu naziva vidno ganjen.

Zlati konjiški grb je prejelo podjetje Baumüller Dravinja, srebrni grb so podelili glasbeniku Luki Juhartu, bronastega Janezu Korenjaku z Ekološke kmetije Korenjak. Nagrado občine je prejelo Društvo prijateljev mladine Slovenske Konjice. Podelili so še priznanja župana – gasilskim društvom, ki letos obeležujejo jubileje, to so Prostovoljna gasilska društva Slovenske Konjice, Loče, Draža vas in Žiče, in Silvestru Gaberščku.

Župan o enotnosti

Zbrane je nagovoril župan Slovenskih Konjic Darko Ratajc. V svojem govoru je med drugim izpostavil pomen enotnosti slovenskega naroda.

Več in podrobneje, tudi o občinskih nagrajencih, pa v prihajajoči številki lokalnega časopisa NOVICE.

