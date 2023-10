V Slovenskih Konjicah še uradno odprli bivalno enoto VDC Šentjur

Bivalno enoto Varstveno delovnega centra (VDC) Šentjur v Slovenskih Konjicah, ki je zaživela sredi julija, so danes še uradno odprli. V njej je prostora za enajst odraslih oseb z motnjami v duševnem in telesnem razvoju, za zdaj jih v enoti biva osem. Novozgrajeni objekt je sicer velik 367 kvadratnih metrov. Poleg skupnih prostorov so v njem štiri dvoposteljne sobe in tri enoposteljne sobe, vsaka soba ima še lastno kopalnico in sanitarije. Gre pa za nekaj več kot 1,2 milijona vredno naložbo, za katero je največ denarja zagotovilo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Svoje so dodale še občine Slovenske Konjice, Zreče in Vitanje ter VDC Šentjur. Daljši prispevek bo objavljen v naslednji številki lokalnega časopisa NOVICE. (Jure Mernik)

