V Slovenskih Konjicah prepevale članice ženskih pevskih zborov

Minuli petek so članice Ženskega pevskega zbora Slovenske Konjice, ki ga vodi Edita Drozg, pripravile tradicionalno Srečanje ženskih pevskih zborov.

Srečanje je potekalo v Domu kulture Slovenske Konjice, pripravile pa so ga v sodelovanju s Centrom za kulturne prireditve, konjiškim Javnim skladom za kulturne dejavnosti (JSKD) in Občino Slovenske Konjice.

S prireditvijo so začeli tedne ljubiteljske kulture na Konjiškem, je v svojem pozdravnem nagovoru povedal vodja Območne izpostave JSKD Aleš Jelenko.

Tematika letošnjega srečanja je bila slovenska ljudska pesem. Srečanja se je udeležilo skoraj 200 pevk iz vse Slovenije. Večer se je nadaljeval z večerjo v Konjičanki in zaključil s prijetnim druženjem.

1 od 5

Foto: Timi Leskovar