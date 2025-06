V Slovenskih Konjicah pred koncem šolskega leta nagradili najuspešnejše mlade

V Slovenskih Konjicah so dopoldne pripravili tradicionalno prireditev Naj mladi, s katero v sklopu Konjiških dni počastijo najuspešnejše učence in dijake.

Knjižno darilo in županove petice je konjiški župan Darko Ratajc podelil učencem osnovnih šol s Konjiškega in dijakom konjiške gimnazije, ki so vsa leta šolanja končali z odličnim uspehom. Poklonili so se tudi vsem učencem in dijakom, ki s dosegli nadpovprečne rezultate na različnih tekmovanjih in uspešne učence glasbene šole. V zahvalo pa so jim podarili še ogled predstave priljubljenega igralca in vsestranskega ustvarjalca Nika Škrleca.

Več v tiskanih NOVICAH naslednji teden. (NK)