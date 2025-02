V Slovenskih Konjicah odprli obnovljeno blagovnico Kmetijsko gozdarske zadruge

V Slovenskih Konjicah so zjutraj odprli obnovljeno blagovnico domače Kmetijsko gozdarske zadruge.

Jutranje slovesnosti so se udeležili številni gostje, predstavniki lokalnih skupnosti, kmetje, dobavitelji in kupci. (Poglejte VIDEO na Facebooku Novic)

Zbrane so nagovorili direktor KGZ Stane Levart, župan Slovenskih Konjic Darko Ratajc, predsednik KGZ Slovenske Konjice Milan Hrovat in predsednik Zadružne zveze Slovenije Borut Florjančič ter konjiški arhidiakon Jože Vogrin, ki je obnovljene prostore tudi blagoslovil. Krajšo slovesnost je povezovala Tjaša Kangler.

Obnavljali od začetka leta

Obsežne obnove zadružne trgovine so se lotili v začetku leta, odtlej pa obnovili streho stavbe in dodobra obnovili ter preuredili notranjost trgovine, zamenjali so tudi vso opremo.

Ena od novosti bo novi Vrtni center, ki je sicer še v fazi dokončevanja in bo urejen kmalu, so pa obenem razširili prodajni progam, trgovina je preglednejša in prostornejša. Naložba je ocenjena na okoli 400 tisoč evrov. (NK)

Odprtja so se udeležili številni gostje, predstavniki lokalnih skupnosti, poslanec, kmetje, dobavitelji:

