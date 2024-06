V Slovenskih Konjicah iz Zrečah nagradili uspešne mlade

Na tradicionalni prireditvi v Domu kulture Slovenske Konjice so nagradili najuspešnejše učence in dijake konjiške občine, zreške odličnjake pa je obiskal župan in jim izročil županove petke.

Na prireditvi Naj mladi v Domu kulture Slovenske Konjice, ki jo vsako leto priredijo v sklopu Konjiških dni, so se včeraj zbrali učenci osnovnih šol konjiške občine in dijaki konjiške gimnazije, ki so vsa leta šolanja končali z odličnim uspehom; tisti učenci in dijaki, ki so se v iztekajočem se šolskem letu dokazali na različnih tekmovanjih in najuspešnejši učenci domače glasbene šole. Podžupan Primož Poklič je pohvalil njihove dosežke in jim izročil darila oziroma županove petice.

1 od 21

Zreški naj mladi

Že prejšnji petek je odličnjake Osnovne šole Zreče obiskal zreški župan Boris Podvršnik. Izrazil je ponos nad njihovimi dosežki in poudaril , da so s svojo vztrajnostjo in marljivostjo zgled vsem svojim sovrstnikom. Zaželel jim je vse dobro na nadaljnji poti in jim izročil priznanja – županove petke.

1 od 3

(N. K., Foto: Nina Krobat, Matej Nareks in Občina Zreče)

Več tudi v tiskanih NOVICAH, ki izidejo v četrtek.