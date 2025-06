V Slovenskih Konjicah danes pričakujemo večtisočglavo množico na 28-letki Radia Rogla

V Slovenskih Konjicah danes pričakujemo večtisočglavo množico zabave željnih obiskovalcev na 28-letki Radia Rogla, največji brezplačni zabavi na Štajerskem ob začetku počitnic.

V Slovenskih Konjicah je vse nared za največjo brezplačno zabavo ob začetku počitnic. Na 28-letki Radia Rogla pričakujemo večtisočglavo množico zabave željnih obiskovalcev. Že popoldne začenjamo z Otroško Letko, nato s koncerti številnih glasbenih zvezd zabavo nadaljujemo pozno v noč.

Glasbene zvezde in noč, polna presenečenj

Na odru na konjiškem Mestnem trgu bo že ob 17. uri precejšnja gneča, saj bo na Otroški letki zaplesalo več sto mladih plesalcev plesnih šol Pika, Hype in Jaydance studio. Najmlajše obiskovalce bosta zabavali Eva Boto in Tinkara Fortuna, nato pa zabavo nadaljujejo Modrijani, Ansambel Stil, Domen Kumer, Miran Rudan in Vili Resnik, Burjana, Tanja Žagar, Dejan Dogaja in 6pack Čukur, Alya, Popstars 4 ever oziroma Bepop, Sebastian, Power dancers in Game over, za njimi bo na oder stopil Žan Serčič, zabavo pa v zgodnjih jutranjih urah končuje Dejan Vunjak.

Poskrbeli so tudi za več novosti: prizorišče bodo obarvali s svetlobnimi zapestnicami in izžrebali nekoga, ki bo ves mesec vozil posebnega Hyundai Tuscona, za obiskovalce so pripravili veliko daril in nekaj presenečenj, razglasili bodo zmagovalca radijske rubrike Sekunde in zvezde, kjer so se glasbeniki vse leto merili v hitrostnem vijačenju. Tudi to poletje bodo dobrodelni, saj bodo kar dva avtobusa starih staršev in vnukov ob podpori Banke Sparkasse kmalu po 28-letki odpeljali brezplačno na morje. Obiskovalce znova čaka zabaviščni park, gostinci pa bodo skrbeli, da ne bodo lačni in žejni.

Prireditev bo tudi letos BREZ VSTOPNINE in BREZ PARKIRNINE, vse podrobnosti, tudi časovnico nastopajočih, pa najdete na spletni strani letka.si.

