V slovenskih gorah bodo postavili bivake iz odpadnih pločevink

Z včerajšnjim podpisom partnerske zveze se je uradno začel projekt Bivaki za bele vrhove. V okviru projekta bodo Planinska zveza Slovenije in partnerji (med katerimi je tudi bistriški Impol) v slovenskih gorah postavili tri bivake iz odpadnih pločevink.

Odpadne pločevinke bodo zbirali prek posebnih rumenih zabojnikov, ki bodo nameščeni po 16-ih lokacijah po državi. Ocenjujejo, da bodo v letu dni zbrali dovolj pločevink za postavitev treh bivakov. Zanje potrebujejo okoli 1000 kilogramov aluminija, kar predstavlja okoli 200 tisoč pločevink. Prihodnje leto bo nato sledila predelava zbranih pločevink v aluminijaste plošče, junija pa se bo začela postavitev prvega bivaka. Ta bo postavljen za Akom nad Gozdom Martuljkom, je pojasnil predsednik Planinske zveze Slovenije Jože Rovan. (Tam sicer že stoji Bivak 3 za Akom.) Lokaciji za preostala dva načrtovana bivaka trenutno še nista znani.

Osnovni namen projekta izhaja iz želje po obnovi bivakov, ki v slovenskih gorah stojijo že 80 oziroma 90 let, je pojasnil Rovan. »S tremi bivaki bomo pokrili trenutne potrebe in zelo vesel bom, če se bo to čez čas ponovilo, kajti imamo še nekaj točk, kjer bi bilo dobro postaviti bivake,« je dejal. Verjame, da bo ta naravovarstveni vidik toplo sprejet tudi pri obiskovalcih slovenskih gora.

Pri projektu bodo z zbiranjem in predelavo odpadnih pločevink med drugim sodelovala podjetja Pivovarna Laško Union, Slopak, Talum, Impol in KOV. Predstavniki partnerskih podjetij so prav na svetovni dan Zemlje podpisali posebno partnersko zavezo, s katero so se zavezali, da bodo z znanjem in močjo pomagali pri snovanju projekta Bivaki za bele vrhove.

»Naše okolje je zelo obremenjeno z odpadki, ki jih ustvarimo vedno več; v Sloveniji smo v letu 2011 ustvarili približno 350 kg odpadkov na prebivalca, v 2021 pa kar približno 500 kg odpadkov na prebivalca!« je spomnil Franci Turk, vodja komercialnega sektorja v podjetju Slopak. »Žal prevelik del teh odpadkov konča v naravi, tudi v gorah. To pomeni veliko obremenitev za okolje, zato podpiramo projekt, ki bo prispeval k ozaveščanju zmanjševanja odpadkov v naravi in slovenskih gorah.«

Kakšna pa je vloga bistriške družbe Impol v projektu?

»Vloga Impola v tem projektu je izdelati pločevino, ki bo (po svojih mehanskih lastnostih in po korozijski obstojnosti) ustrezna za postavitev bivakov. In da bo pri sami izdelavi te pločevine uporabljen čim večji delež teh recikliranih, uporabljenih pločevink, ki jih v prvem delu projekta zbiramo pod okriljem Slopaka,« je pojasnil dr. Jakob Kraner, glavni razvojnik na projektu bivak.

Projekt je del širše iniciative okoljskih prizadevanj znamke Laško in planinske zveze s pojmovanjem Drobni koraki za bele vrhove, kjer si skupaj s projektnimi partnerji prizadevajo za ohranjanje gorskih habitatov in delujejo na področju naravovarstva v slovenskih alpskih in predalpskih območjih.