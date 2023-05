V Slovenski Bistrici zbirajo podpise proti vetrnim elektrarnam na Pohorju

V Slovenski Bistrici vse bolj aktivno potekajo prizadevanja civilne družbe, ki želi preprečiti izgradnjo vetrnih elektrarn na Pohorju.

Kot je znano želi investitor na območju Treh kraljev, Areha in Rogle postaviti 56 vetrnih elektrarn, ob tem pa tudi kablovode in drugo ustrezno infrastrukturo.

Del javnosti temu nasprotuje. Na družbenem omrežju se je oblikovala Civilna iniciativa ZA Pohorje brez vetrnih elektrarn. Pred nekaj tedni, 22. aprila, so v Slovenski Bistrici organizirali shod Za Pohorje brez vetrnih elektrarn in z njim opozorili na perečo problematiko. Nedavno so začeli tudi zbirati podpise, s čimer se želijo formalno vključiti v postopek. 500 zbranih podpisov občanov treh občin – Slovenske Bistrice, Ruš ali Zreč – naj bi jim omogočilo aktivno sodelovanje v Integralnem postopku za NEpodelitev gradbenega dovoljenja. (Podpise zbirajo do 22. maja.)

Poziv odločevalcem

Danes pa so tudi sporočili, da so predstavnikom Občine Slovenska Bistrica (županu, članom občinskega sveta ter krajevnim skupnostim) poslali poziv, da nemudoma sprejmejo začasne ukrepe za zavarovanje urejanja prostora. S tem bi se za čas do sprejema občinskega prostorskega načrta občine Slovenska Bistrica prepovedala umestitev vetrnih elektrarn in infrastrukture, potrebne za njihovo umeščanje ter delovanje na območju občine Slovenska Bistrica.

Želijo preprečiti degradacijo Pohorja

V pozivu med drugim navajajo: »V interesu zavarovanja pravic krajanov Kalš ter tudi širše, prebivalcev občine Slovenska Bistrica ter vseh, ki jim Pohorje predstavlja življenjski prostor in vrednoto v širšem smislu vas pozivamo: DA KOT OBČINA NEMUDOMA SPREJMETE ZAČASNE UKREPE ZA ZAVAROVANJE UREJANJA PROSTORA, ki zadevajo območja načrtovane vetrne elektrarne na Kalšah ter območja 22 načrtovanih vetrnih elektrarn med Jurgovim in Tremi kralji kot tudi morebitnih drugih umeščanj VE na območju slovenjebistriškega Pohorja, ki pospešeno tečejo in zaradi katerih je Občina Slovenska Bistrica že v postopkih derazlastitve, njenim občanom pa se, tako na Kalšah kot tudi širše, obeta degradacija življenjskega prostora/Pohorja!

S sprejetjem začasnih ukrepov za zavarovanje urejanja prostora se, kot je zapisano v veljavnem Zakonu o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21 in 18/23 – ZDU-1O), v nadaljevanju ZURep-3, za čas do sprejema občinskega prostorskega načrta občine Slovenska Bistrica (OPN) PREPOVE umestitev vetrnih elektrarn in infrastrukture, potrebne za njihovo umeščanje ter delovanje na območju občine Slovenska Bistrica!«

Pod poziv so podpisani kot Združeni krajani Kalš in CI ZA Pohorje brez vetrnih elektrarn.

