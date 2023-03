V Slovenski Bistrici začeli gradnjo prizidka za zdravstveni dom

Ob bistriškem zdravstvenem domu je že velika gradbena jama, tam se je to zimo začela gradnja novega prizidka za Zdravstveni dom.

Gre za naložbo, vredno okoli 5,5 milijona evrov. 2 milijona pričakujejo od ministrstva za zdravje, ostalo bodo prispevale občine ustanoviteljice ter Zdravstveni dom. Novi prizidek bo končan predvidoma do poletja 2024. Z njim bodo pridobili dobrih 2 tisoč kvadratnih metrov površin, predvsem za reševalno službo, NMP, patronažo, otroške in zobozdravstvene ambulante ter drugo.

Zaradi gradnje prizidka so v bližini uredili nadomestno parkirišče, ki pa je le začasno. Že v aprilu se bo namreč na lokaciji med ZD in športno dvorano začelo tudi urejanje tako imenovanih zelenih parkirišč. Predvidenih je okoli 200 parkirnih mest. Urejali jih bodo postopno – prav zato, da bodo lahko ves čas, kljub gradbenim delom, zagotovili možnost parkiranja. (B. P.)