V Slovenski Bistrici velika Glasbena matineja

Da se bliža zaključek šolskega leta, je vse bolj čutiti tudi v Glasbeni šoli Slovenska Bistrica. Že ves maj se vrstijo nastopi njihovih učenk in učencev. Danes, 26. maja, bo tudi zaključni koncert šolskih orkestrov, zbora in baleta, ki ga imenujejo Glasbena matineja.

Dogodek bo v srednješolski telovadnici. Dopoldne ga bo spremljalo okoli 700 otrok iz bistriških šol in vrtcev, popoldne pa še odrasli.

Kot je povedala ravnateljica Glasbene šole, Radmila Bikić Magdić, na matineji predstavijo vse instrumente, ki jih poučujejo. To je hkrati darilo otrokom, da spoznajo dejavnost glasbene šole in se morda tudi sami odločijo za učenje kakega instrumenta.

»Na odru bo okoli 140 nastopajočih – vsi naši šolski orkestri (pihalni orkester, harmonikarski, kitarski in godalni), pevski zbor in učenke baletnega oddelka. Vedno izberemo neko temo, preko katere se prepleta zgodba in igranje orkestrov z vsebino. Letos tako predstavljamo skladbe znane slikanice Maček Muri, ki prav letos obeležuje tudi 50. obletnico,« dodaja ravnateljica.

Še to: V tem tednu – v sredo in četrtek v Glasbeni šoli Slovenska Bistrica ter v oddelkih v Oplotnici in Poljčanah potekaj vpisi v novo šolsko leto. Podrobnosti najdete na njihovi spletni strani.