V Plezalnem centru Slovenska Bistrica bo v soboto, 17. maja, pestro – skupaj z Alpinističnim klubom Impol Slovenska Bistrica gostijo tekmo državnega prvenstva v hitrostnem plezanju! V dopoldanskih urah se bodo na stene prvi podali cicibani in cicibanke. Sledili bodo mlajši in starejši dečki ter deklice, popoldne pa bodo nastopili še kadeti, kadetinje in člani.

Vstop za obiskovalce in navijače bo prost.