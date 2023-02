V Slovenski Bistrici uredili novi upravni center 

V Slovenski Bistrici so nedavno tudi uradno odprli prenovljeno stavbo na Vošnjakovi ulici, v kateri je zdaj novi upravni center.

Objekt s skupno 1.100 kvadratnimi metri površin je bil nekoč namenjen šoli, zdaj pa ga je Občina Slovenska Bistrica prenovila in preuredila v upravni center. Vrednost prenove je znašala dober milijon in 700 tisoč evrov.

V stavbo je že decembra preselila dejavnost Upravna enota Slovenska Bistrica. V pritličju so prostori, kjer je obisk strank pogostejši. V prvi in drugi etaži so pisarne, manjša dvorana za potrebe UE in večja sejna dvorana za potrebe Občine. V mansardi so tehnični prostori. Z urejeno klančino ter notranjim dvigalom so zagotovili pogoje za uporabo objekta tudi gibalno oviranim osebam.

Oglas