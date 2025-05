V Slovenski Bistrici to sredo Parada učenja

Na bistriškem že 29-to leto potekajo Tedni vseživljenjskega učenja. Pod okriljem lokalnega koordinatorja Ljudske univerze Slovenska Bistrica se bo skupaj z okoli 45 podizvajalci do sredine junija zvrstilo skoraj 100 prireditev. Osrednja pa bo v sredo, 21. maja. To je Parada učenja.

Namenjena je zavedanju, da je dostopnost kakovostnih priložnosti in možnosti za učenje v okolju, kjer živimo, ključna. Gre za neprofitno prireditev, ki je namenjena najširši javnosti in za vse udeležence brezplačna. Osrednje dogajanje bo na Trgu svobode v Sl. Bistrici v dopoldanskem času.

Kaj bo na voljo?

Predstavili bodo številne priložnosti za učenje, miselne izzive, igranje šaha in pridobivanje informacij. Hkrati bodo na več drugih lokacijah potekale različne dejavnosti, kot so: pripovedno gledališče, slikarska delavnica, ustvarjalnica, vozičkanje, šahovska simultanka, telovadba in rekreacija. Popoldne bodo s predstavo bodo razveselili otroke, odrasle pa povabili tudi v svet poezije, glasbe in pesmi v Malem parku za knjižnico. Letošnja novost je tudi Izmenjevalnica otroških oblačil.

Izberite NAJzgodbo vseživljenjskega učenja 2025

Andragoški center Slovenije (ACS) bo tudi letos podelil priznanja posameznikom, ustanovam in skupinam, ki predano širijo vrednote vseživljenjskega učenja. Letos so izbrali 12 regijskih prejemnikov priznanj. Njihove zgodbe so objavljene na portalu www.lahko.si, kjer poteka tudi glasovanje za NAJzgodbo 2025. Zmagovalca bodo razglasili 16. junija na zaključni prireditvi v Mariboru. Zmagovalec bo prejel unikatno skulpturo kiparja Guillauma Frogerja.